Защитник «Енисея» Кичин прокомментировал поражение от «Факела»

Защитник «Енисея» Валерий Кичин прокомментировал поражение от воронежского «Факела» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.

«Соперник ничем не удивил, мы знали, как они играют. Да, в атаке у нас немного не получилось, но моменты создавали. Проиграли не по игре. «Факел» ничего такого не создал», — заявил футболист красноярского клуба, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его словам, у «Енисея» есть ответный поединок, на который команда едет за победой. Кичин считает, что такие поражения проверяют характер.

Напомним, что «Енисей» уступил в домашнем поединке с минимальным счётом. Ответная игра против «Факела» пройдёт 10 июня в Воронеже.