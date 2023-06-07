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Защитник «Енисея» Кичин прокомментировал поражение от «Факела»

07 Июня 2023 • 18:22 Комментировать
Енисей
0:1
Факел
окончен

Защитник «Енисея» Валерий Кичин прокомментировал поражение от воронежского «Факела» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.

«Соперник ничем не удивил, мы знали, как они играют. Да, в атаке у нас немного не получилось, но моменты создавали. Проиграли не по игре. «Факел» ничего такого не создал», — заявил футболист красноярского клуба, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его словам, у «Енисея» есть ответный поединок, на который команда едет за победой. Кичин считает, что такие поражения проверяют характер.

Напомним, что «Енисей» уступил в домашнем поединке с минимальным счётом. Ответная игра против «Факела» пройдёт 10 июня в Воронеже.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Валерий Кичин
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