Терёхин оценил уровень игры в стыковых матчах клубов РПЛ и Первой лиги

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин оценил уровень игры в стыковых матчах между клубами РПЛ и Первой лиги.

«Все команды Первой лиги настроены показать и доказать, что они тоже умеют играть в футбол на хорошем уровне. Противостояние здесь состоит из двух матчей, у каждого своя стратегия. Гостям не хочется пропускать в первой игре, поэтому закрытый футбол», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Газета.Ру». По его мнению, судьба путёвок в элитный дивизион решится во вторых поединках.

Напомним, что в стыковых матчах нынешнего сезона «Пари НН» и «Факел» будут защищать место в элите в играх против «Родины» и «Енисея» соответственно.