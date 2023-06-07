Пятибратов подвёл итоги первого матча «Факела» и «Енисея»

Бывший наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов подвёл итоги первого стыкового матча воронежского клуба против «Енисея».

«Команда Премьер‑лиги на голову сильнее команды, которая стала четвертой в Первой лиге. Всё справедливо, надо отдать должное «Енисею», они в меньшинстве старались играть в футбол, но разница в классе очевидно», — заявил экс-наставник «Факела», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его словам, клуб РПЛ находится на ступень выше, поэтому в таких матчах игрокам более слабых коллективов нельзя удаляться.

Напомним, что первый матч «Факела» и «Енисея» в Красноярске завершился со счётом 1:0 в пользу воронежского клуба. Ответная встреча пройдёт в субботу, 10 июня.

