Дудиев: «На каждую игру «Балтика» выходила как на последнюю»

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев оценил выход калининградского клуба в Российскую премьер-лигу. Напомним, в последний раз калининградцы выступали в высшем российском дивизионе 25 лет назад.

«Конечно, вряд ли можно было предположить, что мы пройдём 30 туров без поражений. На каждую игру выходили как на последнюю», - цитирует Дудиева «Чемпионат».

Отметим, что калининградцы заняли второе место по итогам завершившегося сезона Первой лиги. Подопечных Сергея Игнашевича опередил казанский «Рубин», набравший на два очка больше. Всего в активе казанцев 69 очков.