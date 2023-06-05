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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дудиев: «На каждую игру «Балтика» выходила как на последнюю»

05 Июня 2023 • 09:09 Комментировать
Енисей
...
Факел
07.06 15:00

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев оценил выход калининградского клуба в Российскую премьер-лигу. Напомним, в последний раз калининградцы выступали в высшем российском дивизионе 25 лет назад.

«Конечно, вряд ли можно было предположить, что мы пройдём 30 туров без поражений. На каждую игру выходили как на последнюю», - цитирует Дудиева «Чемпионат».

Отметим, что калининградцы заняли второе место по итогам завершившегося сезона Первой лиги. Подопечных Сергея Игнашевича опередил казанский «Рубин», набравший на два очка больше. Всего в активе казанцев 69 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Аслан Дудиев
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ЕНИСЕЙ ФАКЕЛ
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