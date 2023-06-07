Корнеев: «План Евсеева удался»

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о победе «Факела» над «Енисеем» в первом стыковом матче.

«План Вадима Евсеева удался. Не дали ни зон, ни пространства. Прессинговали. Не давали сопернику играть на стадионе, где он привык, это дорогого стоит. Плюс «Факел» и выиграл там», — заявил Корнеев в интервью «Матч ТВ». Шансы воронежцев сохранить прописку после победы в гостевой встрече эксперт оценил в 70 процентов, отметив прогресс «Факела» под руководством Вадима Евсеева.

Напомним, что воронежский клуб одержал минимальную победу над «Енисеем». Ответная встреча пройдёт в субботу, 10 июня.

