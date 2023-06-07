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«Факел» в манеже дожал «Енисей», полчаса игравший в меньшинстве

07 Июня 2023 • 16:57 Комментировать
Енисей
0:1
Факел
окончен

«Енисей» и «Факел» сыграли в рамках плей-офф за право играть в РПЛ. Первый стыковой матч состоялся 7 июня на стадионе «Футбол-Арена Енисей».

Протокол игры  
Енисей0:1Факел
  77'Марков Евгений (0:1)
Ставер ЕвгенийФеррейра ХерманКичин ВалерийСтежко Виталий  41'Марков НиколайОкладников Андрей 62' (Ушатов Кирилл ( 62') Иванов ЕгорРаздорских НикитаЛанин Олег  59'Глушков Никита АндреевичКанаплин Александр
Запасные: Кахидзе АлександрЛомакин АлександрГыстаров РасулЛуташев ВладиславИвакин ЯрославМасловский АлександрСамойлов ДенисЯрусов ДаниилРукас АндрюсКомков МихаилБардыбахин Вячеслав
Свинов ИльяМорозов Евгений 49' (Суслов Кирилл ( 49') Божин Сергей  45'Калинин ИгорьБрахими Мохамед 83' (Мендель Андрей ( 83') Якимов ВячеславАкбашев Роман 83' (Черов Василий ( 83') Квеквескири ИраклийАльшин Ильнур  54'Аппаев Хызыр 74' (Максимов Максим ( 74') Гонгадзе Георгий  7' 46' (Марков Евгений ( 46')
Запасные: Смирнов МихаилГородовой АлексейБрызгалов СергейМагаль РусланМастерной ВладиславРабеи РедаЧерняков Даниил
07 июня.

 

«Факел» и «Енисей» в стыковом матче за право сыграть в РПЛ собрали все штампы таких игр. Бескомпромиссная борьба, постоянная оглядка на свои ворота, минимум риска, высочайшая плотность и полное отсутствие риска. Добавляем сюда манеж на 3 000 зрителей с искусственным полем и получаем максимально вязкий матч.

Первые 45 минут ушли на знакомство. «Факел» привыкал к условиям, «Енисей» к сопернику из высшего дивизиона. Мячом команды владели поровну, атаковали очень медленно, моментов не создавали вовсе. Только в самом конце тайма «Факел» чуть поддавил, обложил владения «Енисея» неприятными стандартами, даже на пенальти замахивался, но Браими свалили всё-таки в метре от линии штрафной площади.

Не было моментов, зато много было стыков, фолов. Врачи регулярно появлялись на поле, а паузы разбивали игру на эпизоды. И без того невысокий темп матча страдал ещё сильнее. После перерыва события неспешно, но полетели. Для начала зазвенел каркас ворот: Ильнур Альшин со средней дистанции плотно пробил, мяч слегка задел защитника и врезался в перекладину. Добивания не случилось.

На последние полчаса положение «Енисея» усложнилось. Олег Ланин не просто врезался в Калинина, а ещё и шипами промассировал пах сопернику. Карасёв в динамике не увидел, но на повторе вопросов не осталось – жёлтая карточка сменилась красной. Ивахов сразу же заменил активного форварда Окладникова, и «Енисей» стал удерживать нули, которые и так маячили перед командами с первых минут матча.

Долго держался «Енисей», но стандарты «Факела» всё-таки сработали в концовке матча. Альшин подал от угла поля, Божин пробил в сторону ворот, а Евгений Марков успел подстроиться под мяч и в падении переправить его в сетку – 0:1. «Факел» увёз победу из красноярского манежа и сделал серьёзную заявку на сохранение прописки в РПЛ. Победа на сложном выезде – больше половины дела.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Енисей
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