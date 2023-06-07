Балахнин: «Факел» выглядел сильнее»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о впечатлениях от первого стыкового матча между «Факелом» и «Енисеем».

«Игра была в закрытом помещении. «Факел» выглядел сильнее и по делу выиграл. Да, воронежцы играли в большинстве, но все равно они были интереснее «Енисея», — заявил экс-тренер российской национальной команды в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, у красноярцев есть шанс в ответном поединке, однако «Факел» выглядит для Балахнина предпочтительнее с точки зрения игровой организации.

Напомним, что воронежский клуб одержал победу с минимальным счётом. Ответная встреча пройдёт на домашнем поле «Факела» 10 июня.