«Енисей» и «Факел» проводят стыковой матч в манеже

В первом стыковом матче за право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне отношения выясняют красноярский «Енисей» и воронежский «Факел». Любопытно, что игра в Красноярске проходит не на свежем воздухе, а в манеже. Дело в том, что на Центральном стадионе начались работы по смене газона.

Следить за развитием событий в матче между «Енисеем» и «Факелом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Ответный поединок пройдёт в ближайшую субботу, 10 июня.

Добавим, что вторую пару в стыковых играх составляют «Родина» и «Пари НН». Первый матч эти команды тоже проведут в среду.