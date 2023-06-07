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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» открыл счёт в матче с «Енисеем»

07 Июня 2023 • 16:43 Комментировать
Енисей
0:1
Факел
окончен

В среду стартует стадия стыковых матчей Премьер-лиги. Первыми на поле вышли футболисты «Енисея» и «Факела». В манеже в Красноярске счет не был открыт до 78-й минуты, когда гости все же реализовали один из своих моментов. Пошла подача с углового, Сергей Божин с центра штрафной продлил полет мяча к линии вратарской, а там Евгений Марков в падении здорово пробил под перекладину. Счет стал 1:0 в пользу гостей. Ответная игра состоится в субботу. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Енисей Евгений Марков
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