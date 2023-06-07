«Факел» открыл счёт в матче с «Енисеем»

В среду стартует стадия стыковых матчей Премьер-лиги. Первыми на поле вышли футболисты «Енисея» и «Факела». В манеже в Красноярске счет не был открыт до 78-й минуты, когда гости все же реализовали один из своих моментов. Пошла подача с углового, Сергей Божин с центра штрафной продлил полет мяча к линии вратарской, а там Евгений Марков в падении здорово пробил под перекладину. Счет стал 1:0 в пользу гостей. Ответная игра состоится в субботу. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.