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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Факел» был лучше готов, чем «Енисей», и дома он точно не проиграет» эксклюзив

07 Июня 2023 • 18:06 Комментировать (1)
Енисей
0:1
Факел
окончен

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о первом стыковом матче «Енисей» - «Факел» (0:1).

- Как вам первое противостояние «Енисея» с «Факелом»?

- Закономерная победа «Факела». Хотя я говорил, что манеж – один из серьезных факторов, который может помочь «Енисею». Но «Факел» оказался лучше подготовлен, да и уровень футболистов там повыше. Думаю, в ответном матче дома воронежцы точно не уступят. Удаление сегодня, конечно, повлияло на игру, но в любом случае гости были лучше.

- Удаление у «Енисея» не вызывает сомнений?

- Никоим образом. Так нельзя себя вести игроку. Ланин наступил шипами на такие драгоценные для мужчины места.

- «Енисей» считается домашней командой. В родных стенах в этом сезоне она набрала больше очков, чем на выезде. Можно сказать, что теперь ее шансы на выход в РПЛ снижаются, потому что вторая игра будет гостевая?

- В футболе бывает всякое. Но то, что шансы стали заметно меньше, это точно. «Факел» дома очень хорош при поддержке своих болельщиков. У него большие шансы на победу и сохранение прописки в РПЛ. Другой вопрос, что эти возможности надо использовать. Свой шанс есть и у «Енисея», но я бы дал ему процентов 20-30 на успех.

- А в чем эти шансы?

- Если рисковать, ничего не получится. Надо использовать свои моменты, если они будут. И надежно сыграть в обороне. То есть нельзя допускать грубые ошибки.

- У главного тренера «Факела» Вадима Евсеева есть опыт переходных матчей. Его команды дважды там играли и дважды победили. Насколько такой опыт имеет значение?

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- У Вадика вообще огромный опыт и не только потому, что он играл в переходных матчах, но и потому, что он работал в Перми. Знаете, что мне сказал как-то раз Станислав Черчесов? Если тренер не поработал в Перми, считай, ему явно не хватает опыта.

- Чем же так уникальна Пермь?

- Тем, что там один из самых непростых климатов. Есть даже такой анекдот: у пермяка спрашивают: «Почему ты всегда такой веселый и улыбчивый»? А он отвечает: «Потому что я из Перми».

- На чьей стороне ваши симпатии в этой паре?

- Вадим Евсеев со мной проработал почти три года, и это накладывает отпечаток на мои предпочтения. Обычно болеешь за своих. Поэтому я симпатизирую «Факелу».

- Его работа в воронежском клубе вам нравится?

- Он там еще мало проработал. Но Вадим одержал трудные, нужные победы и поднял команду. Был непростой отрезок. А так «Енисею» тоже надо поаплодировать. Он уже не первый год играет в стыках. Хотелось бы, чтобы футбол у нас был везде. В том числе и в таких далеких точках.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Гаджи Гаджиев Енисей
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Июня 2023 в 18:13
Гаджиев: «Факел» был лучше готов, чем «Енисей», и дома он точно не проиграет»
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ай.. кэп.. а можа даже и шоман.. А-ха-ха-ха! )))
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