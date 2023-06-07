Бывший нападающий «Факела» Валерий Шмаров отреагировал на победу «Факела» над «Енисеем» (1:0) в первом стыком матче за право играть в Российской премьер-лиге. Экс-игрок «Факела» дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Вас понравился матч?

- Не смотрел футбол. Знаю, что «Факел» выиграл. Могу только поздравить любимую команду.

- В целом вам кажется, что Вадим Евсеев преобразил команду?

- Думаю, ничего не преобразил. Команда как билась, так и бьётся за необходимые результаты. Парням уважение.

В среду вечером свой первый стыковой матч также проведут «Родина» и «Пари НН». Не пропустите текстовую трансляцию.