Бывший нападающий «Факела» Валерий Шмаров отреагировал на победу «Факела» над «Енисеем» (1:0) в первом стыком матче за право играть в Российской премьер-лиге. Экс-игрок «Факела» дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
- Вас понравился матч?
- Не смотрел футбол. Знаю, что «Факел» выиграл. Могу только поздравить любимую команду.
- В целом вам кажется, что Вадим Евсеев преобразил команду?
- Думаю, ничего не преобразил. Команда как билась, так и бьётся за необходимые результаты. Парням уважение.
В среду вечером свой первый стыковой матч также проведут «Родина» и «Пари НН». Не пропустите текстовую трансляцию.
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