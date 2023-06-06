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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев поделился ожиданиями от стыковых матчей между «Факелом» и «Енисеем»

06 Июня 2023 • 23:18 Комментировать
Енисей
...
Факел
Через 14 ч. 7 мин.

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от предстоящего противостояния между воронежским «Факелом» и красноярским «Енисеем» за право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Специалист отметил, что многое будет зависеть от первого матча, ведь обе команды являются домашними.

«Многое будет зависеть от уровня фиксирования единоборств, которое даст арбитр. Карасев, как правило, строго подходят к нарушениям выше этой планки», - заявил Талалаев в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что первая встреча состоится 7 июня, а ответная - 10 июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Андрей Талалаев Енисей
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