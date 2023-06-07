«Енисей» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В стыковом матче за право играть в Премьер-лиге встречаются «Енисей» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Енисей - Факел
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Протокол игры
Ставер Евгений•Кичин Валерий•Стежко Виталий•Феррейра Херман•Марков Николай•Ланин Олег•Иванов Егор•Раздорских Никита•Глушков Никита Андреевич•Канаплин Александр•Окладников Андрей
Свинов Илья•Морозов Евгений•Божин Сергей•Калинин Игорь•Акбашев Роман•Квеквескири Ираклий•Якимов Вячеслав•Брахими Мохамед•Альшин Ильнур•Аппаев Хызыр•Гонгадзе Георгий
07 июня.
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