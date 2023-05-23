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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци не верит, что Спаллетти вернётся в РПЛ

23 Мая 2023 • 19:08 Комментировать
Болонья
...
Наполи
28.05 16:00

Известный футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал вероятный уход Лучано Спаллетти с поста главного тренера «Наполи».

«Я не знаю, почему ушел Спаллетти из «Наполи». Думаю, его приход в Россию сейчас осуществить сложно. Не считаю, что с его приходом чемпионат России может стать сильнее», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Если верить СМИ, то 64-летний итальянский специалист объявил игрокам «Наполи» о своем уходе из команды. Как сообщается, причиной данного решения стал конфликт с президентом клуба.

В текущем сезоне под руководством Спаллетти «Наполи» стал чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Франко Камоцци
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