Камоцци не верит, что Спаллетти вернётся в РПЛ

Известный футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал вероятный уход Лучано Спаллетти с поста главного тренера «Наполи».

«Я не знаю, почему ушел Спаллетти из «Наполи». Думаю, его приход в Россию сейчас осуществить сложно. Не считаю, что с его приходом чемпионат России может стать сильнее», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Если верить СМИ, то 64-летний итальянский специалист объявил игрокам «Наполи» о своем уходе из команды. Как сообщается, причиной данного решения стал конфликт с президентом клуба.

В текущем сезоне под руководством Спаллетти «Наполи» стал чемпионом Италии.