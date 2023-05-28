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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти сделал себе татуировку в честь Скудетто

28 Мая 2023 • 04:41 Комментировать
Болонья
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Наполи
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Через 11 ч. 0 мин.

Итальянский «Наполи» завоевал чемпионский титул в Серии А после тридцати трех лет ожидания, и Лучано Спаллетти, несмотря на то, что, похоже, покидает клуб, решил сделать себе на память об этом знаменательном событии татуировку. Об этом он оповестил общественность в социальных сетях.

Спаллетти обратился к татуировщику Валентино Руссо, который набил ему на руке значок Скудетто, эмблему «Наполи», а также написал имена детей Спаллетти - Самуэля, Федерико и Матильды, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в предыдущий раз «Наполи» становится чемпионом Италии в 1990 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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БОЛОНЬЯ НАПОЛИ
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