Спаллетти сделал себе татуировку в честь Скудетто

Итальянский «Наполи» завоевал чемпионский титул в Серии А после тридцати трех лет ожидания, и Лучано Спаллетти, несмотря на то, что, похоже, покидает клуб, решил сделать себе на память об этом знаменательном событии татуировку. Об этом он оповестил общественность в социальных сетях.

Спаллетти обратился к татуировщику Валентино Руссо, который набил ему на руке значок Скудетто, эмблему «Наполи», а также написал имена детей Спаллетти - Самуэля, Федерико и Матильды, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в предыдущий раз «Наполи» становится чемпионом Италии в 1990 году.