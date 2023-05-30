Новым спортивным директором «Наполи» станет бывший вратарь «Катаньи»

«Наполи» расстался со спортивным директором Кристианом Гвинтолином, он, скорее всего, будет работать в туринском «Ювентусе». В стане чемпионом Италии активно ищут замену для Гвинтолина, и ею, скоррее всего, станет Чиро Полито - бывший голкипер «Катаньи».

Контакты с ним начались еще несколько месяцев тому назад, когда стало известно, что Гвинтолин «навострил лыжи». Сейчас, правда, Полито работает на «Бари», сражающийся за место в Серии А, но это в целом не проблема - клуб также принадлежит семье де Лаурентис, владеющей «Наполи».

Напомним, что неаполитанцы стали чемпионами Италии после 33-летнего перерыва.