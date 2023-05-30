Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Новым спортивным директором «Наполи» станет бывший вратарь «Катаньи»

30 Мая 2023 • 02:50 Комментировать
Болонья
2:2
Наполи
окончен

«Наполи» расстался со спортивным директором Кристианом Гвинтолином, он, скорее всего, будет работать в туринском «Ювентусе». В стане чемпионом Италии активно ищут замену для Гвинтолина, и ею, скоррее всего, станет Чиро Полито - бывший голкипер «Катаньи».

Контакты с ним начались еще несколько месяцев тому назад, когда стало известно, что Гвинтолин «навострил лыжи». Сейчас, правда, Полито работает на «Бари», сражающийся за место в Серии А, но это в целом не проблема - клуб также принадлежит семье де Лаурентис, владеющей «Наполи».  

Напомним, что неаполитанцы стали чемпионами Италии после 33-летнего перерыва. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Кристиано Гвинтолин Чиро Полито
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
02:58 · Италия. Серия А
Леау был вынужден извиняться после некрасивого эпизода с футболкой Кьезы
02:50 · Италия. Серия А
Новым спортивным директором «Наполи» станет бывший вратарь «Катаньи»
02:26 · Италия. Серия Б
В Италии начались матчи плей-офф Серии Б - определяется третий поднимающийся в Серию А
02:24 · Англия. Премьер-лига
Назначение Почеттино не изменило планов Лукаку – игрок попросит «Челси» продлить аренду ещё на год
02:18 · Италия. Серия А
Дзаккерони: «Оптимистично настроен по поводу всех трёх итальянских команд в финалах»
01:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» и Аллегри начали переговоры о расторжении контракта слухи
01:45 · Италия. Серия А
Начо получил выгодное предложение от клуба Серии А слухи
00:48 · Италия. Серия А
Инсайдер: «Бастони в ближайшее время подпишет новый контракт с «Интером»
29 Мая
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает подписание Лаутаро, но сначала должен определиться с Лукаку
23:44 · Италия. Серия А
Моуринью: «Я не планирую заканчивать с футболом, я не настолько стар»
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет переманить Фирмино слухи
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в «Лацио» — известна сумма возможного трансфера
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет купить защитника «Торино» слухи
19:13 · Италия. Серия А
Агент высказался о будущем Алексея Миранчука
17:55 · Италия. Серия А
Спаллетти сообщил, что не будет работать год
Все новости
Рекомендуем