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Чемпионат Италии. Серия А

Селюк предположил, почему Спаллетти решил покинуть «Наполи»

22 Мая 2023 • 21:12 Комментировать
Болонья
...
Наполи
28.05 16:00

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, почему Лучано Спаллетти может покинуть пост главного тренера «адзурри» после сезона, в котором его команда 33 года спустя стала чемпионом Италии.

«Спаллетти – мудрый тренер, честь ему и хвала. Но второй раз он не приведёт этот клуб к чемпионству, он и сам это прекрасно понимает. А вовремя уйти также важно, как и вовремя прийти», - цитирует агента Rusfootball.

Как добавил Селюк, дело даже не в возможном конфликте специалиста с президентом неаполитанцев Аурелио де Лаурентисом. Именно на эту причину потенциального ухода Спаллетти из «Наполи» указывают большинство источников.

Президент «Наполи» выбрал тренера на замену Спаллетти

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Дмитрий Селюк Наполи
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