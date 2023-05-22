Селюк предположил, почему Спаллетти решил покинуть «Наполи»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, почему Лучано Спаллетти может покинуть пост главного тренера «адзурри» после сезона, в котором его команда 33 года спустя стала чемпионом Италии.

«Спаллетти – мудрый тренер, честь ему и хвала. Но второй раз он не приведёт этот клуб к чемпионству, он и сам это прекрасно понимает. А вовремя уйти также важно, как и вовремя прийти», - цитирует агента Rusfootball.

Как добавил Селюк, дело даже не в возможном конфликте специалиста с президентом неаполитанцев Аурелио де Лаурентисом. Именно на эту причину потенциального ухода Спаллетти из «Наполи» указывают большинство источников.

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