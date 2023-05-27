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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» готов сохранить Спаллетти, но тренер всё решил

27 Мая 2023 • 17:22 Комментировать
Болонья
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Наполи
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Через 21 ч. 41 мин.

В последние недели в прессе активно обсуждается возможный уход Лучано Спаллетти с должности главного тренера «Наполи». Сообщалось, что команда уже знает о решении 64-летнего специалиста уйти.

По данным Il Mattino, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис готов предложить Спаллетти новый контракт на два года с повышением зарплаты (речь идёт о сумме более 4 миллионов евро за сезон). Впрочем, Спаллетти уже всё решил и не намерен включать заднюю. Деньги не станут аргументом, который заставит специалиста изменить решение. Ключевая проблема – холод в отношениях с де Лаурентисом.

Как известно, Спаллетти привёл «Наполи» к первому чемпионству с 1990 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи
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