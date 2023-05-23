Ожидается, что Лучано Спаллетти покинет тренерский мостик «Наполи» по завершению нынешнего сезона. Есть информация о том, что 64-летний специалист уже сообщил команде о своём скором уходе.

Как сообщает Il Mattino, Спаллетти планирует взять творческий отпуск – ближайшим летом он не будет рассматривать предложения от других клубов. Лучано планирует отдохнуть один сезон, а уже затем принять новый вызов.

Как известно, «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии впервые за 33 года. При этом пресса писала об ухудшившихся отношениях между Лучано Спаллетти и президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

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