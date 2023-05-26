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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти сделал тату в честь чемпионства «Наполи» на фоне слухов об уходе фото

26 Мая 2023 • 15:34 Комментировать
Болонья
...
Наполи
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28.05 16:00

В сезоне 2022/2023 «Наполи» уверенно выиграл чемпионат Италии. Ещё несколько месяцев назад стало понятно, что команду Лучано Спаллетти на вершине таблицы никто не догонит. Для «Наполи» это третье скудетто в истории после титулов 1987 и 1990 годов.

Поговаривают, что из-за проблем в отношениях с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом Лучано Спаллетти может оставить тренерский мостик ближайшим летом. А пока 64-летний специалист сделал татуировку в честь третьего чемпионского титула в истории «Наполи».

До конца чемпионата Италии «Наполи» остаётся сыграть против «Болоньи» на выезде и против «Сампдории» дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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