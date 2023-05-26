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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» провёл переговоры с топ-тренером слухи

26 Мая 2023 • 02:13 Комментировать
Болонья
...
Наполи
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28.05 16:00

«Наполи» связался с бывшим наставником «Барселоны» и сборной Испании Луисом Энрике.

Сведения об интересе неаполитанцев к 53-летнему специалисту появились несколькими днями ранее. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, испанец уже провёл предварительные переговоры с руководством «адзурри». Никакой договорённости между сторонами пока нет, однако Энрике открыт к назначению в «Наполи».

Напомним, что по окончании сезона клуб с высокой вероятностью покинет Лучано Спаллетти. У наставника, приведшего команду к чемпионству в Серии А, возникли разногласия с президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом.

Луис Энрике остаётся безработным с момента ухода из сборной Испании в декабре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Луис Энрике
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