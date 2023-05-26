«Наполи» связался с бывшим наставником «Барселоны» и сборной Испании Луисом Энрике.

Сведения об интересе неаполитанцев к 53-летнему специалисту появились несколькими днями ранее. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, испанец уже провёл предварительные переговоры с руководством «адзурри». Никакой договорённости между сторонами пока нет, однако Энрике открыт к назначению в «Наполи».

Напомним, что по окончании сезона клуб с высокой вероятностью покинет Лучано Спаллетти. У наставника, приведшего команду к чемпионству в Серии А, возникли разногласия с президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом.

Луис Энрике остаётся безработным с момента ухода из сборной Испании в декабре прошлого года.