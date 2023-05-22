Спаллетти покинет «Наполи» после первого чемпионства за 33 года

В «Наполи» приняли решение по будущему Лучано Спаллетти. 64-летний специалист покинет должность главного тренера команды. Об этом стало известно журналистам издания Corriere dello Sport.

По данным источника, об уходе Спаллетти «Наполи» объявит по завершению нынешнего сезона. Команде осталось провести матчи против «Болоньи» (на выезде) и «Сампдории» (дома).

Лучано Спаллетти тренирует «Наполи» с лета 2021 года. В этом сезоне специалист привёл команду к первому чемпионскому титулу за 33 года.

Ранее в прессе появилась информация о проблемах в отношениях между Лучано Спаллетти и президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.