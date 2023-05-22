Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти покинет «Наполи» после первого чемпионства за 33 года

22 Мая 2023 • 15:33 Комментировать (2)
Болонья
...
Наполи
28.05 16:00

В «Наполи» приняли решение по будущему Лучано Спаллетти. 64-летний специалист покинет должность главного тренера команды. Об этом стало известно журналистам издания Corriere dello Sport.

По данным источника, об уходе Спаллетти «Наполи» объявит по завершению нынешнего сезона. Команде осталось провести матчи против «Болоньи» (на выезде) и «Сампдории» (дома).

Лучано Спаллетти тренирует «Наполи» с лета 2021 года. В этом сезоне специалист привёл команду к первому чемпионскому титулу за 33 года.

Ранее в прессе появилась информация о проблемах в отношениях между Лучано Спаллетти и президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОЛОНЬЯ НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Promt Roman
22 Мая 2023 в 16:37
Ну как бы учитывая, что у Наполи, скорее всего, уйдут почти все ведущие игорьки, звучит логично.
One Live
22 Мая 2023 в 16:33
Лысый шарлатан, учится на своих ошибках! Понял, что второй раз такого везения не будет и решил сыграть на опережение, красавчик!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 19:30
Рома Рома
Салернитана Салернитана
1.41 4.90 8.00
Видео
22.05.23 в 21:45
Эмполи Эмполи
Ювентус Ювентус
4.60 3.75 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
17:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Возвращение Спаллетти в Россию возможно»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп подтвердил уход Артура Мело из «Ливерпуля»
15:26 · Италия. Серия А
«Аталанта» будет требовать за Хёйлунна 70 миллионов евро
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выяснил цену Осимхена и Влаховича
13:43 · Италия. Серия А
Бергоми: «Конечно, «Манчестер Сити» фаворит, с командами Гвардиолы трудно играть»
13:38 · Италия. Серия А
В «Интере» высказались о будущем Лукаку
11:26 · Англия. Премьер-лига
Балогун – одна из главных целей «Милана» на позицию форварда
11:06 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В Россию Кокорину возвращаться не надо, даже Кипр лучше»
10:11 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подал иск к «Удинезе» в ФИФА
09:58 · Италия. Серия А
«Интер» ведёт переговоры с защитником «Реала»
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит 70 миллионов евро за Влаховича
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал громкий трансфер 1
02:58 · Италия. Серия А
«Аталанта» хочет завести фарм-клуб в Серии С
02:17 · Италия. Серия А
Моуринью готовится провести свой 150-й матч в Серии А
02:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» передумал продлевать контракт ди Марии слухи
Все новости
Рекомендуем