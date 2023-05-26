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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: «Придя в «Наполи», Гасперини должен учитывать, что Хвича имеет громадное значение для клуба»

26 Мая 2023 • 14:07 Комментировать
Болонья
...
Наполи
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28.05 16:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном назначении Джан Пьеро Гасперини на пост наставника «Наполи».

Ранее сообщалось, что Гасперини, возглавляющий сейчас «Аталанту», является главным кандидатом на должность тренера «Наполи». Напомним, что по окончании сезона неаполитанский клуб может покинуть нынешний наставник команды Лучано Спаллетти.  

По мнению Сёмина, Гасперини должен понимать значимость нападающего Хвичи Кварацхелии для «Наполи».

«Хвича чересчур большая фигура, потому что он стоит больших денег. Придя туда, тренер должен учитывать, что этот игрок имеет громадное значение для клуба. Сложно предсказать как будет влиять Гасперини на Хвичу. Может, наоборот, всё будет хорошо для него», — приводит слова Сёмина Sport24.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 41 матч, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает грузинского футболиста в 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи Джан Пьеро Гасперини Хвича Кварацхелия
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