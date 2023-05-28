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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича близок к продлению контракта с «Наполи»

28 Мая 2023 • 10:00 Комментировать
Болонья
...
Наполи
1 3.65 X 3.45 2 2.05
Через 4 ч. 52 мин.

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение 22-летнего грузина будет рассчитано до 2028 года. Отмечается, что зарплата Кварацхелии будет увеличена до 3 миллионов евро за сезон.

Напомним, что срок действующего контракта бывшего игрока «Рубина» с «Наполи» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 85 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе неаполитанской команды 41 матч, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Вместе с «Наполи» Кварацхелия сумел выиграть чемпионат Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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