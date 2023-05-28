Хвича близок к продлению контракта с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение 22-летнего грузина будет рассчитано до 2028 года. Отмечается, что зарплата Кварацхелии будет увеличена до 3 миллионов евро за сезон.

Напомним, что срок действующего контракта бывшего игрока «Рубина» с «Наполи» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 85 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе неаполитанской команды 41 матч, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Вместе с «Наполи» Кварацхелия сумел выиграть чемпионат Италии.