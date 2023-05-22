Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти спокойно уехал на велосипеде, как вдруг наткнулся на группу девушек, которые устроили девичник перед свадьбой.

«Вы тот стриптизёр, которого мы ждали?» - спросила одна из девушек. Вероятно, это была шутка, но кто знает…

Спаллетти любезно согласился сделать фотографии с девушками, отметив при этом, что его супруга будет злиться.

Как известно, Лучано Спаллетти привёл «Наполи» к первому чемпионскому титулу за 33 года. Несмотря на столь серьёзный успех, 64-летний специалист может покинуть клуб по завершению нынешнего сезона.

Напомним, что в своё время Спаллетти работал в России с «Зенитом».