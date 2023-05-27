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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» объявил о продлении контракта с Ррахмани официально

27 Мая 2023 • 00:30 Комментировать
Болонья
...
Наполи
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28.05 16:00

Центральный защитник «Наполи» Амир Ррахмани заключил с клубом новый долгосрочный контракт.

Соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до июня 2027 года, о чём сообщила пресс-служба «Наполи». Кроме того, договор предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон.

Амир Ррахмани пополнил ряды неаполитанцев в 2020 году, перебравшись из «Вероны» за 14,2 млн евро. В общей сложности на счету центрбека 95 поединков за «адзурри» во всех турнирах. В текущем розыгрыше Серии А, который стал триумфальным для команды Лучано Спаллетти, Ррахмани отыграл 27 встреч, записав себе в актив два забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Амир Ррахмани
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