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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» упустил победу над «Болоньей»

28 Мая 2023 • 18:06 Комментировать
Болонья
2:2
Наполи
окончен

В предпоследнем туре Серии А «Болонья» принимала «Наполи». Уже в дебюте Виктор Осимхен перехватил передачу от голкипера защитнику и наказал за эту грубейшую ошибку голевым ударом. Чемпионы доминировали на протяжении всего первого тайма, а в начале второго - Осимхен оказался один перед воротами и оформил дубль. Соперник вернулся в игру на 63-й минуте, Льюис Фергюсон успешно сыграл на добивании. А под конец игры после подачи углового Лоренцо ди Сильвестри выиграл воздух и переправил мяч в сетку - 2:2. Его команда в любом случае идет на 11-й строчке в таблице.

Протокол игры  
Болонья2:2Наполи
  14'Осимхен Виктор (0:1)
  54'Осимхен Виктор (0:2)
(1:2) Фергюсон Льюис62'  
(2:2) Де Сильвестри Лоренцо84'  
Скорупски ЛукашПош Штефан 74' (Де Сильвестри Лоренцо ( 74') Бонифаци Кевин 74' (Медель Гари ( 74') Лукуми ДжонКамбьясо АндреаСхаутен ЙердиДомингес Николас  67'Эбишер Мишель 60' (Зиркзее Джошуа ( 60') Фергюсон ЛьюисБарроу Муса 61' (Моро Никола ( 61') Арнаутович Марко 60' (Сансоне Никола ( 60')
Запасные: Пююхтя НикласЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоХоакин СосаРавалья Федерико
Голлини ПьерлуиджиБерешиньски Бартош  80'Ррахмани Амир  66'Мин-Чжэ Ким  39' 78' (Жуан Жезус ( 78') Оливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 86' (Гаэтано Джанлука ( 86') Дзербин Алессио 78' (Зедадка Карим ( 78') Осимхен Виктор 66' (Распадори Джакомо ( 66') Кварацхелия Хвича 66' (Симеоне Джованни ( 66')
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеМерет АлексЭстигор ЛеоДемме Диего
28 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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