«Наполи» упустил победу над «Болоньей»

В предпоследнем туре Серии А «Болонья» принимала «Наполи». Уже в дебюте Виктор Осимхен перехватил передачу от голкипера защитнику и наказал за эту грубейшую ошибку голевым ударом. Чемпионы доминировали на протяжении всего первого тайма, а в начале второго - Осимхен оказался один перед воротами и оформил дубль. Соперник вернулся в игру на 63-й минуте, Льюис Фергюсон успешно сыграл на добивании. А под конец игры после подачи углового Лоренцо ди Сильвестри выиграл воздух и переправил мяч в сетку - 2:2. Его команда в любом случае идет на 11-й строчке в таблице.
Протокол игры
|14'Осимхен Виктор (0:1)
|54'Осимхен Виктор (0:2)
|(1:2) Фергюсон Льюис62'
|(2:2) Де Сильвестри Лоренцо84'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан74' (Де Сильвестри Лоренцо (74') •Бонифаци Кевин74' (Медель Гари (74') •Лукуми Джон•Камбьясо Андреа•Схаутен Йерди•Домингес Николас• 67'Эбишер Мишель60' (Зиркзее Джошуа (60') •Фергюсон Льюис•Барроу Муса61' (Моро Никола (61') •Арнаутович Марко60' (Сансоне Никола (60')
Голлини Пьерлуиджи•Берешиньски Бартош• 80'Ррахмани Амир• 66'Мин-Чжэ Ким 39'78' (Жуан Жезус (78') •Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр86' (Гаэтано Джанлука (86') •Дзербин Алессио78' (Зедадка Карим (78') •Осимхен Виктор66' (Распадори Джакомо (66') •Кварацхелия Хвича66' (Симеоне Джованни (66')
28 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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