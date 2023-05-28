«Наполи» упустил победу над «Болоньей»

В предпоследнем туре Серии А «Болонья» принимала «Наполи». Уже в дебюте Виктор Осимхен перехватил передачу от голкипера защитнику и наказал за эту грубейшую ошибку голевым ударом. Чемпионы доминировали на протяжении всего первого тайма, а в начале второго - Осимхен оказался один перед воротами и оформил дубль. Соперник вернулся в игру на 63-й минуте, Льюис Фергюсон успешно сыграл на добивании. А под конец игры после подачи углового Лоренцо ди Сильвестри выиграл воздух и переправил мяч в сетку - 2:2. Его команда в любом случае идет на 11-й строчке в таблице.