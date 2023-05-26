​Дизайн новой майки «Наполи» создан по мотивам последней неаполитанской футболки Марадоны

Итальянский «Наполи» выиграл чемпионский титул спустя тридцать три года после предыдущей победы, и поклонникам клуба не терпится приобрести себе новые футболки, с итальянским «триколором» на груди, традиционно размещаемым после побед в чемпионате (а их в общей сложности было три).

В Сети уже появился неофициальный дизайн новых футболок клуба - и оказалось, что они являются современной копией тех футболок, в которых выступал клуб в сезоне 1990/1991, последнем для Марадоны в этой команде. Ее характерная особенность - бело-голубой воротник, напоминающий матросскую «тельняшку».