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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

28 Мая 2023 • 15:30 Комментировать
Болонья
0:1
Наполи
1 9.50 X 4.80 2 1.35
1-й тайм

В рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Болонья0:1Наполи
 14'Осимхен Виктор (0:1)
Скорупски ЛукашПош ШтефанБонифаци КевинЛукуми ДжонКамбьясо АндреаСхаутен ЙердиДомингес НиколасЭбишер МишельФергюсон ЛьюисБарроу МусаАрнаутович Марко
Запасные: Пююхтя НикласЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоМедель ГариХоакин СосаСансоне НиколаМоро НиколаРавалья ФедерикоЗиркзее ДжошуаДе Сильвестри Лоренцо
Голлини ПьерлуиджиБерешиньски БартошРрахмани АмирМин-Чжэ Ким  39'Оливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрДзербин АлессиоОсимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниРаспадори ДжакомоЗедадка КаримН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаМерет АлексЖуан ЖезусЭстигор ЛеоДемме ДиегоСимеоне Джованни
28 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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БОЛОНЬЯ НАПОЛИ
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