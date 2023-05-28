«Болонья» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Болонья - Наполи
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Протокол игры
|14'Осимхен Виктор (0:1)
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Бонифаци Кевин•Лукуми Джон•Камбьясо Андреа•Схаутен Йерди•Домингес Николас•Эбишер Мишель•Фергюсон Льюис•Барроу Муса•Арнаутович Марко
Голлини Пьерлуиджи•Берешиньски Бартош•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким• 39'Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Дзербин Алессио•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
28 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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