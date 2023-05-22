«Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии впервые с далёкого 1990 года. Несмотря на этот факт, Лучано Спаллетти может покинуть должность главного тренера команды на фоне испортившихся отношений с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом. Появилась информация о том, что по завершении сезона об отставке Спаллетти будет объявлено официально.

Журналист Чиро Венерато сообщил Tutto Napoli о том, что де Лаурентис в качестве замены для Спаллетти выбрал Джана Пьеро Гасперини, ныне успешно работающего у руля «Аталанты». Отмечается, что в Неаполе Гасперини сможет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.