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Орлов объяснил спад в игре Артёма Дзюбы

06 Апреля 2022 • 06:13 Комментировать
Ахмат
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Зенит
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09.04 19:30

Известный телеведущий и аналитик Геннадий Орлов считает, что уход Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер» сильно сказался на духе и настрое другого нападающего «Зенита» - Артёма Дзюбы. По мнению Орлова, Дзюба прекрасно сработался с иранцем, и сейчас, после его ухода, чувствует себя несколько потерянным, будучи вынужденным заниматься на поле непривычными для себя занятиями.

- Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали. Сейчас Дзюба на голодном пайке, ведет борьбу за мяч, - заявил Орлов, слова которого прозвучали в эфире «Радио Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Артём Дзюба Сердар Азмун
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