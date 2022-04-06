Орлов объяснил спад в игре Артёма Дзюбы

Известный телеведущий и аналитик Геннадий Орлов считает, что уход Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер» сильно сказался на духе и настрое другого нападающего «Зенита» - Артёма Дзюбы. По мнению Орлова, Дзюба прекрасно сработался с иранцем, и сейчас, после его ухода, чувствует себя несколько потерянным, будучи вынужденным заниматься на поле непривычными для себя занятиями.

- Мне кажется, Дзюба осиротел после отъезда Азмуна, потому что его мало кто понимает на футбольном поле. С Азмуном у них был великолепным тандем, они друг друга поддерживали. Сейчас Дзюба на голодном пайке, ведет борьбу за мяч, - заявил Орлов, слова которого прозвучали в эфире «Радио Зенит».