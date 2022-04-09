Колосков заявил, что «Зенит» выиграет чемпионат России, потому что ему нет равных в РПЛ

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков заявил, что в чемпионате России «Зениту» нет равных и он станет чемпионом в сезоне-2021/22.

В интервью «Чемпионату» Колосков заявил, что если быть реалистом, то интриги в чемпионате России нет. В РПЛ нет равны «Зениту» ни по составу, ни по игре.

В матчах 24-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» обыграло «Нижний Новгород» (1:0), «Зенит» в гостях победил «Ахмат» со счетом 2:0. Таким образом, обе команды продолжают борьбу за чемпионство.

Команда Сергея Семака набрала 52 очка, у «бело-голубых» в активе 49 очков. ЦСКА, проиграв «Химкам» (2:4), вероятнее всего, выбыл из гонки за чемпионство. В активе в «армейцев» 43 очка.