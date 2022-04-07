Вячеслав Малафеев не уверен, что «Зенит» станет чемпионом России

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы своей бывшей команды стать чемпионом России в текущем сезоне.

Малафеев заявил, что не может с уверенностью сказать, что питерский клуб станет чемпионом в сезоне 2021/2022.

«Чемпионская гонка в РПЛ сейчас в самой активной стадии. Я бы не сказал, что какая-то из первых трех команд явный фаворит», – заявил в интервью Sport24 Малафеев.

Бывший вратарь уверен, что в первой половине чемпионата «Зенит» был главным кандидатом на победу, а во второй – ситуация резко изменилась.

На текущий момент «Зенит» занимает первое место с 49 очками, «Динамо», располагающееся на второй позиции, имеет на три балла меньше. Третьим идёт ЦСКА с 43 очками. Впереди командам осталось сыграть ещё по семь встреч.