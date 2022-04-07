Бывший голкипер «Зенита» оценил шансы клуба на чемпионский титул

Питерский «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, однако в последних трех турах команда дважды сыграла вничью, в связи с чем у поклонников команды начинают возникать сомнения. Сдержанно относится к перспективам борьбы за титул и бывший вратарь питерского клуба - Вячеслав Малафеев. По его словам, если в первой половине сезона «Зенит» был главным претендентом на титул, то сейчас ситуация меняется.

- В первой половине чемпионата "Зенит" был единственным претендентом на золотые медали, но сейчас ситуация изменилась. Нельзя с уверенностью сказать, что "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне. На мой взгляд, чемпионская гонка в РПЛ есть и сейчас она как раз в самой активной стадии, судя по турнирной таблице, - заявил Малафеев, слова которого цитирует Sport24.