Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший голкипер «Зенита» оценил шансы клуба на чемпионский титул

07 Апреля 2022 • 23:29 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
5.10 3.90 1.67
09.04 19:30

Питерский «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, однако в последних трех турах команда дважды сыграла вничью, в связи с чем у поклонников команды начинают возникать сомнения. Сдержанно относится к перспективам борьбы за титул и бывший вратарь питерского клуба - Вячеслав Малафеев. По его словам, если в первой половине сезона «Зенит» был главным претендентом на титул, то сейчас ситуация меняется.

- В первой половине чемпионата "Зенит" был единственным претендентом на золотые медали, но сейчас ситуация изменилась. Нельзя с уверенностью сказать, что "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне. На мой взгляд, чемпионская гонка в РПЛ есть и сейчас она как раз в самой активной стадии, судя по турнирной таблице, - заявил Малафеев, слова которого цитирует Sport24.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Апреля
00:33 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высказался за отмену ВАР-а
00:22 · Россия. Премьер-лига
Ивелин Попов может сменить «Сочи» на «Левски»
07 Апреля
23:29 · Россия. Премьер-лига
Бывший голкипер «Зенита» оценил шансы клуба на чемпионский титул
22:35 · Россия. Премьер-лига
Известный российский волейболист: «Если Акинфеев переходит на нецензурную брань, удаляй его и назначай пенальти!»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Вячеслав Малафеев не уверен, что «Зенит» станет чемпионом России 2
20:29 · Россия. Премьер-лига
Сутормин и Ерохин останутся в «Зените» 1
19:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» прекращает сотрудничество с Корнеткой
18:50 · Россия. Премьер-лига
Легендарный игрок ЦСКА раскритиковал Акинфеева за конфликт с арбитром в игре против «Урала»
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отправится на ближайший матч чемпионата России на поезде
17:59 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Локомотива»: «Сергей Овчинников мог Сёмину дать леща»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ раскритиковал Акинфеева за конфликт с арбитром 2
14:03 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Кутепов давным-давно должен был уйти из «Спартака»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Газизов: Поддерживаю решение Хачатурянца по судьям 1
13:30 · Россия. Премьер-лига
Балахнин считает, что при Карпине «Ростов» прибавил
13:14 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько денег клубы РПЛ получат от лиги в следующем сезоне
Все новости
Рекомендуем