Семак высказался о штрафных Уткина

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился с журналистами своим мнением по поводу штрафных ударов полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина.

Семак сказал «Матч ТВ», что в нынешнем сезоне Уткин просто великолепно исполняет штрафные. Тренер «Зенита» отметил, что количество и качество штрафных впечатляет. Сергей добавил, что его подопечные постараются как можно меньше фолить для того, чтобы не дать Уткинку шансов.

Напомним, что в этом сезоне Даниил Уткин провёл в российском чемпионате 22 встречи, в которых забил восемь голов и сделал два ассиста.