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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак высказался о штрафных Уткина

09 Апреля 2022 • 08:23 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
5.30 3.95 1.65
Через 10 ч. 11 мин.

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился с журналистами своим мнением по поводу штрафных ударов полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина.

Семак сказал «Матч ТВ», что в нынешнем сезоне Уткин просто великолепно исполняет штрафные. Тренер «Зенита» отметил, что количество и качество штрафных впечатляет. Сергей добавил, что его подопечные постараются как можно меньше фолить для того, чтобы не дать Уткинку шансов.

Напомним, что в этом сезоне Даниил Уткин провёл в российском чемпионате 22 встречи, в которых забил восемь голов и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Российская Премьер-Лига Даниил Уткин Ахмат
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