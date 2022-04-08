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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев — о матчах с лидерами: «У нас тоже есть плюсы, которые мы постараемся использовать»

08 Апреля 2022 • 12:24 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
5.10 3.90 1.67
09.04 19:30

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал целях команды на оставшиеся матчи сезона.

Напомним, в следующих четырёх турах грозненцы по очереди встретятся с каждой из команд первой четвёрки РПЛ: «Зенит», «Динамо» «Сочи», ЦСКА.

«Нам не привыкать играть с лидерами, такая же ситуация была и в прошлом сезоне. Знаем, что они хорошо играют в футбол, но у нас тоже есть свои плюсы, постараемся из использовать», — приводит слова Талалаева Metaratings.

После 23 туров «Ахмат» расположился на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея 32 очка в своём активе. Матч против «Зенита» состоится завтра, 9 апреля. Начало — в 19:30 по московскому временим.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
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