Ерохин: Если «Зенит» выиграет все оставшиеся матчи, то останется на первом месте

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился с журналистами своим мнением по поводу чемпионской гонки в РПЛ.

Ерохин сказал клубной пресс-службе, что в матче с «Ахматом» было очень важно заработать три очка. Александр отметил, что все следят за результатами друг друга, но теперь всё в руках и ногах футболистов «Зенита». Полузащитник добавил, что если питерский клуб выиграет все оставшиеся матчи, то останется на первом месте и завоюет титул.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Ахмат» со счётом 2:0 и остался на первой строчке в таблице.