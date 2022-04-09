Талалаев заявил, что «Ахмат» обратится в ЭСК РФС по спорным моментам в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сообщил, что не согласен с некоторыми решениями главного арбитра Алексея Матюнина во время матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«У нас сейчас запрещено критиковать судей, президент Лиги обратил внимание на это. Сейчас я попросил нашего спортивного директора написать заявление, чтоб рассмотрели спорные моменты», — цитирует тренера Sport24.

В матчах 24-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» обыграло «Нижний Новгород» (1:0), «Зенит» в гостях победил «Ахмат» со счетом 2:0. Таким образом, обе команды продолжают борьбу за чемпионство.

Команда Сергея Семака набрала 52 очка, у «бело-голубых» в активе 49 очков. ЦСКА, проиграв «Химкам» (2:4), вероятнее всего, выбыл из гонки за чемпионство. В активе в «армейцев» 43 очка.