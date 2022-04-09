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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев заявил, что «Ахмат» обратится в ЭСК РФС по спорным моментам в матче с «Зенитом»

09 Апреля 2022 • 23:05 Комментировать
Ахмат
0:2
Зенит
окончен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сообщил, что не согласен с некоторыми решениями главного арбитра Алексея Матюнина во время матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«У нас сейчас запрещено критиковать судей, президент Лиги обратил внимание на это. Сейчас я попросил нашего спортивного директора написать заявление, чтоб рассмотрели спорные моменты», — цитирует тренера Sport24.

В матчах 24-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» обыграло «Нижний Новгород» (1:0), «Зенит» в гостях победил «Ахмат» со счетом 2:0. Таким образом, обе команды продолжают борьбу за чемпионство.

Команда Сергея Семака набрала 52 очка, у «бело-голубых» в активе 49 очков. ЦСКА, проиграв «Химкам» (2:4), вероятнее всего, выбыл из гонки за чемпионство. В активе в «армейцев» 43 очка. 


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Талалаев РПЛ Ахмат
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окончен Рубин 0:1 Краснодар 3.20 3.40 2.25
окончен Ахмат 0:2 Зенит 5.80 4.10 1.65
10.04  12:00 Урал ... Крылья Советов 3.05 3.15 2.55
10.04  14:00 Уфа ... Сочи 4.40 3.35 1.95
10.04  16:30 Спартак Москва ... Арсенал Тула 1.47 4.80 6.60
10.04  19:30 Ростов ... Локомотив Москва 2.75 3.25 2.75
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