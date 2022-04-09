«Зенит» без блеска победил в Грозном, снова став единоличным лидером РПЛ

«Зенит» гостил в Грозном у «Ахмата» Талалаева в рамках 24-го тура РПЛ.

Чемпион России продолжил турне по югу, которое с новой силой разожгло золотую интригу. В прошлом туре «Зенит» не смог обыграть «Сочи» (0:0), «Динамо» переиграло «Краснодар», а сегодня и «НН», так что расстояние между первым и вторым местом в РПЛ полностью исчезло. Правда, у «Зенита» был матч против «Ахмата». Но это непростое испытание – выезд в Грозный к очень крепкой команде Андрея Талалаева и шикарным штрафным ударам Даниила Уткина.

У «Ахмата» вышли все сильнейшие, появился даже Андрей Семёнов, попавший в опалу к главному тренеру из-за переговоров по контракту. Уткин и Бериша тоже в строю, а против них огромная атакующая группа из трёх бразильцев (Клаудиньо, Малком и Алберто) и трёх россиян (Дзюба, Кузяев, Мостовой). А первый убойный момент создал «Ахмат». Трошечкин техничной передачей вывел Харина на ударную позицию, но тот умудрился с угла вратарской пробить выше ворот.

«Зенит» долго не мог ответить толковой атакой. У чемпиона в созидании ничего не получалось, наступления в неспешном темпе ни к чему не приводили. Не бежал вперёд и «Ахмат», матч проходил в очень спокойном темпе. Чуть взбодрила ситуацию скидка Дзюбы, после которой с дуги штрафной площади пробил Юри Алберто, но в створ бразилец не попал. Потом ещё и Даниил Круговой бил после передачи того же Алберто – выручил «Ахмат» Шелия. Но в целом игра шла спокойно, а эти вспышки были исключением из правил.

Под занавес тайма «Зенит» всё-таки забил. Мостовой на правом фланге получил мяч и отдал пас к линии штрафной площади, где караулил Алберто. Юри технично мяч остановил, а затем получерпачком пробил в правый угол – 0:1. Красивый гол получился, а во втором тайме вернулась жёсткая борьба, затмившая футбол. Много фолов, стыков, жёлтых карточек и мало моментов при этом.

Талалаев освежил игру, выпустив Карапузова и Коновалова, а Сергей Семак вообще изменил схему: защитник Нуралы Алип вышел вместо атакующего полузащитника Андрея Мостового. Об обороне решил подумать чемпион, воспользовавшись вялым течением матча. «Ахмат» же выглядел очень тяжело. Даже за мяч толком не могли зацепиться, большую часть времени просто сдерживая медленные наступления «Зенита».

На 90-й минуте гости ещё добили грозненцев. По правому краю контратаку разогнал Кузяев, бросив в прорыв Оздоева. Магомед огляделся и прострелил на Ерохина, которому осталось лишь точно пробить метров с пяти – 0:2. Наконец-то питерцы сумели победить в Грозном (до этого было 4 ничьи) и снова стали единоличными лидерами РПЛ.