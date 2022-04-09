Петржела: «Зенит» спокойно обойдет «Динамо» в чемпионской гонке

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что команда из Санкт-Петербурга станет чемпионом России в сезоне-2021/22.

«Есть ли сейчас шансы у «Динамо» на чемпионство? Нет, я даже не переживают насчет этого. Я уверен, что «Зенит» спокойно их обойдет и победит в чемпионате», — сказал Петржела «Спорт-Экспрессу».

В матчах 24-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» обыграло «Нижний Новгород» (1:0), «Зенит» в гостях победил «Ахмат» со счетом 2:0. Таким образом, обе команды продолжают борьбу за чемпионство.

Команда Сергея Семака набрала 52 очка, у «бело-голубых» в активе 49 очков. ЦСКА, проиграв «Химкам» (2:4), вероятнее всего, выбыл из гонки за чемпионство. В активе в «армейцев» 43 очка.