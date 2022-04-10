Дзюба не забивает в РПЛ в 8 матчах кряду

Опытный российский нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба продлил свою безголевую серию в РПЛ до восьми матчей.

В поединке с грозненским «Ахматом» Дзюба вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте. Форвард «Зенита» не забивает в национальном чемпионате уже в восьми поединках кряду. Последний раз Артём забивал в РПЛ в ноябре прошлого года. Тогда нападающий оформил хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода».

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 23 встречи, в которых отметился 10 забитыми мячами и пятью ассистами.