Семак считает, что «Зенит» заслужил победу

В матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги питерский «Зенит» отправился в гости к «Ахмату» и одержал победу, забив два безответных мяча. Наставник лидирующего в чемпионате России клуба, Сергей Семак, прокомментировал итоги матча. Он уверен в том, что его команда заслужила победу. При этом он не сдержался от критики поля - по его словам, газон был слишком длинным, что затрудняло техничные действия футболистам.

- Не всегда получалось быстро играть, трава достаточно высокая, на таком поле мяч все время тормозит, поэтому трудно играть в быстрый пас, иногда игру "удлиняли". Рад за команду, которая старалась и заслужила победу своей игрой, - заявил Семак сразу же после матча.