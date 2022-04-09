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Дмитриев: «Сергеев и Алберто пока не дотягивают до уровня «Зенита»

09 Апреля 2022 • 11:48 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
5.30 3.95 1.65
Через 7 ч. 20 мин.

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев поделился мнением о нападающем, который должен выйти в стартовом составе петербуржцев на матч 24-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Как-то я не очень верю в Сергеева и Алберто. Особенно в бразильца, который пока не понимает, что от него хотят. Они ещё готовы играть на уровне «Зенита». Поэтому пока что лучше выпускать Дзюбу», — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

После 23 туров подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице РПЛ. Матч против «Ахмата» состоится сегодня, 9 апреля, в Грозном. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Сергей Дмитриев Иван Сергеев Юри Алберто
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