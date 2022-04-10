Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Динамо» по игре переигрывало «Нижний Новгород». Но в то же время, у команды Кержакова уже есть определённый имидж, их уважают, они действительно бьются. И гол то «Динамо» забило только благодаря автогола. «Динамовцам» было действительно тяжело. Но все-таки команда Шварца выиграла, что позволяет нам сказать, что борьба за чемпионство продолжается.

Что касается «Зенита». Я говорил, что «Ахмат» даст бой. Но за счёт класса питерцы победили. Состав и команда у них намного сильнее. Но всем играть против «Ахмата» сложно. Но несмотря на сложности, в этой встрече класс решил своё. Задел у питерцев пока есть, три очка. Осталось ещё шесть игр. В соперниках у «Зенита» ещё есть сильные команды. Если «Динамо» будет сопутствовать удача, то всё может быть. Интрига ещё держится.

ЦСКА выдал прекрасную серию без поражений. Но «Химки», проигрывая, вырвали победу. Это говорит о том, что любая команда может преподнести сюрприз. Девять очков уже много. «Зенит» не позволит себя догнать, даже несмотря на очную встречу впереди. Однозначно, ЦСКА вылетели из гонки за титул. Тут будет борьба за бронзу. «Краснодар», «Сочи» и «Локомотив» тоже ещё побьются за призовое место. Но ещё неизвестно, как «Динамо» будет дальше смотреться. Но пока они единственные держат интригу в борьбе за первое место с «Зенитом».

Многие говорят, что хотят увидеть интригу до последнего тура. Я думаю, что такого не будет. Всё будет понятно за два-три тура до конца. Но пока отрыв совсем невелик. «Зенит» все свои моменты на классе выжимает. У них очень сильный подбор игроков. Очень длинная скамейка, возможности для манёвров у Семака есть, много равноценных замен. В этом плане Семаку гораздо легче работать, нежели остальным тренерам в чемпионате», - сказал Деменко.