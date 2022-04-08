Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ахматом» и «Зенитом».

«Ахмат» может дать бой. Конечно, класс игроков «Зенита» выше, но тяжело играть против «Ахмата» в гостях. Обстановка на стадионе с хорошей поддержкой создаёт сложности соперникам. Талалаев строит сейчас хорошую команду. Я думаю, что «Зенит» столкнётся с проблемами в этом матче. Но все-таки у «Зенита» очень сильный состав с большим количеством равноценных замен. В этом плане тяжело будет «Ахмату». Но у всех команд, которые выходят играть против «Зенита», бешеная мотивация. Все хотят обыграть чемпиона.

По большому счету сейчас отставание «Динамо» и ЦСКА от «Зенита» не слишком велико. Любая ничья уже становится потерей, «Зенит» это прекрасно понимает. Питерцев устроит только победа. А там уже будет всё зависеть от игры, как подготовятся ребята. От физического состояния многое будет зависеть. Возможно, у «Зенита» мы кого-то не увидим из основного состава, но в любом случае, скамейка у них очень длинная. Тяжело с ними бороться. Команда на подъеме. Но, например, «Крылья» дали бой «Зениту», почему бы «Ахмату» не сделать этого. Многое будет зависеть от удачи. В футболе бывает, что команда владеет преимуществом, но выигрывает соперник. Любой стандарт может всё перевернуть», - сказал Деменко.