Радимов рассказал, в каком случае чемпионство «Зенита» может стать крутой историей для российского футбола

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов желает, чтобы «Зенит» стал чемпионом в последнем туре РПЛ.

«Хочу, чтобы «Зенит» выиграл чемпионство в последнем туре! Для всего российского футбола это была бы очень крутая история», — сказал Радимов «Чемпионату».

После 24 туров «Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной табилце чемпионата России. В активе у команды из Санкт-Петербурга 52 очка. У ближайшего преследователя «Динамо» - 49 очков. ЦСКА, идущий на третьем месте, вероятнее всего выбыл из гонки за чемпионство. У армейцев в активе 43 очка.