Булыкин считает, что у «Зенита» начнется психологическое давление после от игры «Динамо» в РПЛ

Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказал мнение, в котором считает, что успешное выступление «бело-голубых» в РПЛ будет психологически давить на лидирующий «Зенит».

«Динамо» хорошо сыграло. Когда догоняющий подбирается вплотную, то лидер всегда нервничает. У преследователя, напротив, появляется азарт, вырастают крылья», — сказал Булыкин ТАСС.

«Динамо» в матче 24-го тура РПЛ вырвало победу у «Нижнего Новгорода», поразив ворота соперников на 87-й минуте матча.

Московский клуб набрал 49 очков и остался на втором месте. В данный момент у «бело-голубых» равное количество очков с «Зенитом», но у команды из Санкт-Петербурга имеется игра в запасе.