Долгожданная победа в Грозном: кто из футболистов «Зенита» был лучшим на поле, а кто сыграл ниже своих возможностей

Оценки футболистам Сергея Семака

Четыре последних матча в Грозном между «Ахматом» и «Зенитом» завершались вничью, так что сегодняшнюю победу можно считать исторической. И крайне важной. Сергей Семак по ходу матча перепробовал три схему, но всё-таки переиграл Талалаева. Не самый яркий матч получился, однако и у него были свои герои.

Статистика: удары по воротам – 6:10, в створ – 3:6, владение мячом - 44:56, угловые – 3:4. Кто же из футболистов «Зенита» в Грозном проявил себя наилучшим образом? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ – 6,0. Серьезно пришлось вступать в игру только в концовке матча, но справился Михаил, проскучавший где-то час игрового времени. Отразил два неприятных удара, хорошо играл на выходах. Правда, вспоминается неуверенность из первого тайма, когда Харин опередил Кержакова на выходе.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 5,5. Центр обороны тоже проседал довольно часто. Мимо Чистякова пролетели обостряющие передачи Трошечкина и Бериши. Только нерасторопность Харин позволила «Зениту» оставить ворота на замке. А Дмитрию явно не хватало резкости и позиционного чутья.

ДУГЛАС САНТОС – 6,5. Получше отыграл Дуглас Сантос, закрывший левый полуфланг. В атаке бразильца сегодня не было, зато он собрал неплохой улов в обороне. 4+3 по отборам и перехватам, выиграл 10 единоборств из 13.

ДАНИИЛ КРУГОВОЙ – 6,5. Стандартную позицию Дугласа Семак отдал Круговому и в принципе не прогадал. Круговой переигрывал Тимофеева и Тодоровича, трижды удачно сыграв в отборе. Не забывал и к атакам подключаться, выполнив две разгоняющие диагонали.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 7,5. Везде успевал сегодня Кузяев, ставший одним из лучших игроков матча. Он и Беришу съел, забрав под свой контроль правый фланг, и в центр смещаться успевал. Выиграл 13 единоборств, 5 раз сыграл на перехвате и 4 раза разогнал атаку на дриблинге. Остался Далер без результативных действий (есть предголевой пас), но выполнил огромный объём полезной работы.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 6,5. Барриос отыграл на своём уровне – не без грубости, но надёжно. Дважды сфолил, жёлтую карточку получил, зато собрал пять отборов и два перехвата. Нужно еще учитывать, что Вильмар играл на неродной позиции – правом полуфланге обороны.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – 7,0. На двух позициях сыграл Мостовой, постоянно меняя фланги. Получилось неплохо. Именно его забег и передача привели к забитому голу, до этого Андрей создал ещё один момент с правого фланга, а прибежав с левого он опасно пробил сам.

КЛАУДИНЬО – 6,0. Бразильские кудесники сегодня скорее разочаровали. Клаудиньо, конечно, опускался даже до позиции опорного полузащитника, но особой пользы там не принёс. Одна обостряющая передача, два удачных дриблинга – вот, что собрал в свой актив Клаудиньо.

МАЛКОМ – 6,5. У Малкома продвигающих проходов было куда больше – 5. Дважды он посадил соперника на жёлтую карточку, много метров преодолевал с мячом, по-настоящему разгоняя атаку, но вот в заключительной трети поля чего-то не хватает бразильцу. Там от него остроты в разы меньше.

Реклама

ЮРИ АЛБЕРТО – 7,5. Очень хорош был в поиске мяча, момента. Как у линии штрафной площади, так и в глубине, Юри Алберто обострял регулярно. Дважды отдал пас под удар, дважды угрожал воротам сам. Ну и гол победный, конечно, стоит отметить – очень технично пробил.

АРТЁМ ДЗЮБА – 4,5. А вот Дзюбе как раз по открываниям стоит поучиться. Почти не получал мяч в штрафной площади, довольно инертно действовал, много борьбы проигрывал. Из полезных действий только скидка на Юри Алберто, которую бразилец сам превратил в опасный момент.

НУРАЛЫ АЛИП – б/о.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – б/о. Отлично вошёл в игру, в активе голевая передача на Ерохина.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – б/о.

АРСЕН АДАМОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о. Снял вопросы о победителе матча, точно пробив с шести метров.