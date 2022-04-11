«Ахмат» решил выкупить Уткина у «Краснодара»

Грозненский «Ахмат» выкупит полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, который пока что выступает в составе чеченского клуба на правах аренды. Об этом сообщает телеграм-канал Ивана Карпова, который ссылается на слова генерального директора грозненского клуба Ахмед Айдамиров. Сумма трансфера составит три миллиона евро, уточняет источник.

В текущем сезоне Уткин, которому 22 года, забил восемь голов. Уткин перебрался в грозненский клуб летом прошлого года и забил в первом же официальном матче за клуб, поразив ворота «Крыльев Советов».