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Кафанов: «Постараемся держать игроков до конца, у нас не так много равноценных замен»

11 Декабря 2021 • 19:05 Комментировать
Ростов
1:4
Урал
окончен

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Состав сегодня точно такой же, как  в игре против «Зенита». Означает ли это, что вы максимально довольны матчем прошлого тура. Означает ли это, что на данный момент это сильнейший состав «Ростова»? Все ли кто в запасе сегодня готовы играть?

- В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, это  оптимальный состав. Скажу также насколько еще хватит сил у этого состава, мы постараемся их держать до конца. У нас не так много равноценных замен, поэтому на сегодняшний день так.

- Али Соу долгое время был основным нападающим «Ростова», Комличенко в основном был в запасе, но вот во втором матче подряд Николай выходит в старте. С чем это связано?

- Они разные нападающие. Это связано и с тем, кто как тренируется. Исходя из тренировок. Али хорошо играет в центре поля, когда хорошо цепляется за мяч перед штрафной, помогает в обороне. Вместе с тем немного голевых моментов, а Комличенко играл гораздо меньше него, но имел больше моментов. Он забил мяч и сегодня заслужил это место.

- Пойдет ли предстоящая пауза на пользу «Ростова»? Все тренеры к ней относятся по разному. Кто-то рад, что команда уходит в отпуск, и можно нарабатывать все, что не удается по ходу сезона. А кто-то, наоборот, грустит, что хороший темп эта пауза сбивает.

- Для нас точно хуже не будет, я думаю. В такой ситуации, в которой оказалась команда, думаю, она точно пойдет на пользу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виталий Кафанов
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РОСТОВ УРАЛ
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